Artvin'de batan teknedekiler kurtarıldı

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Artvin'de dün akşam baraj gölünde batan teknedekileri kurtararak kıyıya çıkartan şahıs yaşanan o anları anlattı.

Artvin'de Kaledibi İskele mevkiinde bulunan baraj gölünde bilinmeyen bir sebeple batan teknede bulunan 5 kişiden üçünü kurtaran Çağlayan Kaya Dede, yaşadıklarını paylaştı. Batan tekneden feryatları duyduğunu ve hiç tereddüt etmeden göle atladığını ifade eden Dede, "Kaza anında ailemle birlikte buradaydım. Çığlık seslerini duyunca koşup olay yerine gittim. Gölün ortasındaydılar ve hiçbiri kıyıya gelemiyordu. Akıntıyla sürükleniyorlardı. Çok iyi bir yüzücü değilim ama can uğruna o an hiç düşünmeden suya girdim. Ben 3 kişiyi getirdim, diğer iki kişiyi de diğer arkadaşlar kurtardı" ifadelerini kullandı. - ARTVİN