Artvin'de Dalgıç, Havasız Kalınca Yaşamını Yitirdi

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Artvin'in Borçka ilçesinde baraj gölünde, kafesleri kontrol ettiği sırada tüpünün bitmesi üzere havasız kalan dalgıç yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Borçka ilçesi baraj gölünde 13 Temmuz Cumartesi günü meydana geldi. Baraj gölüne Türk somunu yetiştiriciliği yapan bir şirkette dalgıç olarak çalışan 29 yaşındaki İlker Topaloğlu, kafes kontörlü için tüple dalış yaptı. Bir süre sonra çıkmayınca çalışma arkadaşları Topaloğlu'nu kafeslere takılmış halde buldu. Tüpü biten be havasız kalan Topaloğlu, Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yoğum bakımda 7 gün kalan Topaloğlu yaşam mücadelesini kaybetti.

Genç dalgıcın ölüm haberi ailesi ve sevenlerini üzerken savcılık konuyla ilgili inceleme başlattı. - ARTVİN