Artvin\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Artvin'de göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmeni taşıyan 2 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yusufeli ilçesi Çağlayan köyü mevkisinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde araç içerisinde Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmenin bulunduğu tespit edildi. Göçmenleri kaçak yollarla taşımaya çalışan organizatörler C.D. (55) ve M.S. (27) isimli şahıslar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalanan organizatörler hakkında adli işlemler başlatılırken, düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Erzurum Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlarını kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi. - ARTVİN