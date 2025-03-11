Artvin'de Heyelan Sonrası Yol Açma Çalışmaları Başladı

Artvin'de heyelan sonrası ekipler çalışmalarına başladı

ARTVİN - Artvin'de dün gece meydana gelen heyelan sonrası Belediye ekipleri çalışmalarına başladı.

Artvin'in Dere Mahallesi Ömer Çavuş Sokak'ta, kar sularının erimesiyle birlikte dün iftar sonrası heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, mahalle yolunu ulaşıma kapattı.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gece boyu kapalı olan mahalle yolunu ulaşıma açmak için belediye ekipleri çalışma başlattı.