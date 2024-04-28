Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza

Artvin'in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası kesildi. Operasyonda, 7 adet horoz, ruhsatsız tabanca, bahis geliri ve diğer dövüş malzemeleri ele geçirildi.

28.04.2024 19:43  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını

13 kişiye 83 bin 525 TL ceza kesildi

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesinde horoz dövüşü yaptırıldığı sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda; horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 kişiye toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası kesildi.

Artvin Jandarma ekipleri kentte, yasa dışı bahis, kumar ve hayvanlara işkence niteliğindeki hayvan dövüştürme organizasyonlarına göz açtırmıyor. Bu kapsamda Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Soğanlı köyünde düzenlenen operasyonda, horoz dövüşü düzenleyen kişiler kıs kıvrak yakalandı.

Yapılan operasyonda 7 adet horoz, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Horoz dövüştürmek suretiyle bahis oynadığı tespit edilen 13 şahsa ise toplam 83 bin 525 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Dövüş organizatörü 2 şahıs hakkında ise tahkikata başlatıldı.

Ayrıca operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 bin 5980 lira bahis geliri, 7 adet taşıma kafesi, 1 adet horoz dövüş ringi, 1 adet horoz tart aparatı, 1 adet tıbbi müdahale malzemesi, 5 deste numaralı fiş, 1 adet bahis defteri ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Horoz Dövüşü, Jandarma, Ardanuç, Artvin, Hayvan Hakları, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:15:09. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de horoz dövüşüne jandarma baskını: 13 kişiye 83 bin 525 TL ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement