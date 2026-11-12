Artvin'de jandarma operasyonlarında 32 kişi yakalandı, 5 bin 604 paket sigara bulundu - Son Dakika
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Artvin'de jandarma operasyonlarında 32 kişi yakalandı, 5 bin 604 paket sigara bulundu

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Artvin\'de jandarma operasyonlarında 32 kişi yakalandı, 5 bin 604 paket sigara bulundu
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Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-31 Ekim 2026'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyon düzenledi ve 32 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda 5 bin 604 paket kaçak sigara, 162 litre kaçak alkollü içki ile 92 kilogram gümrük kaçağı kestane ele geçirildi.

Artvin'de jandarma ekiplerinin ekim ayında düzenlediği kaçakçılık operasyonlarında sigara, alkollü içki, tütün ve gümrük kaçağı kestanenin de aralarında bulunduğu çok sayıda ürün ele geçirildi, 32 kişi yakalandı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca, 1-31 Ekim 2026 tarihleri arasında kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 5 bin 604 paket kaçak sigara, 162 litre kaçak alkollü içki, 3 sigara doldurma makinesi, 417 içi tütün doldurulmuş makaron, 174 kilogram sarmalık kıyılmış tütün, 2 kilogram nargile tütünü ve 340 paket ısıtılarak tüketilen tütün mamulü ele geçirildi.

92 kilogram gümrük kaçağı kestane ele geçirildi

Ekipler ayrıca 813 muhtelif süs eşyası, 13 elektrikli küçük ev aleti ve 92 kilogram gümrük kaçağı kestane ele geçirdi. Ortaya çıkarılan olaylarda toplam 32 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, halkın güvenliği ve genel sağlığının korunması amacıyla kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarının azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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