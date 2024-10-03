Artvin'de jandarma ekiplerince Eylül ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'nca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 3 bin 470 paket kaçak sigara, 245 paket elektronik sigara tütünü, 8 kilo sarmalık sigara tütünü, 83 litre kaçak içki ile sigara tiryakilerini bağımlılıktan kurtarmak için üretilmiş 470 kutu minik nikotin torbacıkları ele geçirildi.
Gözaltına alınan 13 kişi hakkında adli işlem yapıldı. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?