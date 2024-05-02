Artvin'de kalp masajıyla hayata döndürülen kuş - Son Dakika
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Artvin'de kalp masajıyla hayata döndürülen kuş

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Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri döndü. İnternetten öğrendikleri ile kuşa kalp masajı ve ilk yardımda bulunan vatandaşlar, yaralı kuşun yeniden canlanmasını sağladı. O anlar cep telefonuna kaydedilirken, kuşun doğaya ve ailesine kavuşması büyük mutluluk yarattı.

02.05.2024 11:53
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Artvin'de dakikalarca kalp masajı yapılan kuş hayata döndürüldü

ARTVİN - Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bir otomobilin camına çarparak yere düşen kuş, yapılan ilk yardım ve kalp masajıyla hayata geri göndü.

Olay Kemalpaşa ilçe merkezinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir otomobilin camına çarpan kuş yere düştü. Hareketsiz halde yere yatan kuşu gören vatandaşlar, yeniden haytada dönmesi için seferber oldu.

Bölge esnaflarından Yana Yılmaz ve Funda Ergül, hareketsiz bir şekilde avuçlarına aldıkları kuşu yeniden yaşamasını sağlayabilmek için internete baktı. İnternetten öğrendikleri ile kuşa kalp masajı ve ilk yardımda bulunan Yılmaz ve Ergül'ün müdahalesi ile yaralı kuş yeniden canlandı. O anlar ise cep telefonuna kayıt eden esnaflar kuşun yeniden hayata dönemsiyle büyük mutluluk yaşadı.

"Güzel bir olaya şahit olduk" diyen ilçe esnaflarından Funda Ergül, "Bir kuşa araç çarpmış bana getirdiler. Avucumda sadece nefes alıyordu. Hareket etmiyordu. Biz internetten baktık, sonra kalk masajı ve müdahalelerde bulunduk. Kanat çırpmaya başladı. Çok şükür hayata göndü. Daha sonra severken elimizden uçtu gitti. Doğaya kavuştu, ailesine kavuştu. Çok mutlu olduk" derken, kalp masajıyla kuşu hayata döndüren Yana Yılmaz ise "Kuşu hareketiz görünce. Hemen internette baktık ne iyi gelir diye, daha sonra kalp masajı yaptım canlandı. Suya soktum, melisa çayı yaptım hareket etti. Yeniden hayata dönmesi bizi çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de kalp masajıyla hayata döndürülen kuş - Son Dakika

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