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Artvin'de karne günü kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika
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Artvin'de karne günü kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi

Artvin'in Arhavi ilçesinde, karne günü birlikte yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk, sürücüsünün kontrolü kaybettiği kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Yurt dışında çalışan babanın gelmesiyle anne-oğlun cenazeleri toprağa verildi.

Artvin\'de karne günü kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi
21.01.2024 - 16:40,  Güncelleme: 16:44
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Artvin'de karne günü kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi ilçesinde, karne günü birlikte yol kenarında yürüyen Hülya ve oğlu Ömer Nazım Külünk, sürücüsünün kontrolü kaybettiği kamyonetin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Yurt dışında çalışan babanın gelmesiyle anne-oğlun cenazeleri toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Musazade Mahallesi'nde 19 Ocak Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. İ.Ö. idaresindeki 08 AAJ 566 plakalı Nissan marka kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarında yürüyen Hülya Külünk ve oğlu Ömer Nazım Külünk'e çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden anne ve oğul ilçeyi yasa boğdu.

Arhavi Cumhuriyet Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Ömer Nazım Külünk'ün hayatını kaybettiği gün karne heyecanı yaşadığı öğrenildi.

Yurt dışında çalışan baba Turan Külünk'ün memlekete gelmesiyle anne ve oğul toprağa verildi. Arhavi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazına; Kaymakam Burak Çimşir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Akgümüş ve yakınları katılırken, baba Turan Külünk ayakta durmakta zorlandı.

Anne ve oğlu, cenaze namazının ardından Cumhuriyet Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de karne günü kazada hayatını kaybeden anne ve oğlu toprağa verildi - Son Dakika


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