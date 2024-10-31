Artvin'de Kooperatif Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Artvin'de Kooperatif Başkanı Gözaltına Alındı

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Artvin'de kaçak ağaç kesiminden kooperatif başkanı gözaltına alındı, olay protesto edilen alanda gerçekleşti.

31.10.2024 18:23
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Artvin'de kooperatif başkanı eylemlerin yapıldığı alanda kaçak ağaç kesmekten gözaltına alındı

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyünde konaklamalı mesire alanı projesine karşı eylemlerin yapıldığı Cankurtaran mevkiinde kaçak ağaç kesimi yaptığı tespit edilen kooperatifi başkanı gözaltına alındı.

Artvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü köyü Çiftepınar mevkiinde 29 Ekim 2024 günü kaçak ağaç kesildiğine dair ihbar üzerine jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti başlattığı belirtildi. Jandarmanın bölgede yaptığı incelemede Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı G.G. koordinasyonunda kaçak ağaç kesimi yapıldığı, kesim ve taşımayı Y.A. ve M.Ö. adlı kişilerin yaptığının belirlendiği kaydedildi. Devam eden incelemelerde G.G.'nin evinde de kaçak kesilmiş ağaçlar bulunduğu belirtildi. Şüphelilerden Y.A. ve M.Ö. ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, kooperatif başkanı G.G.'nin gözaltına alındığı kaydedildi.

Öte yandan Artvin İl Jandarma Komutanlığı, ekiplerin doğayı ve çevreyi koruma amacıyla görevlerine devam edeceklerini açıkladı.

Çifteköprü köyü Cankurtaran mevkiinde yapımı planlanan mesire alanı projesi, köy sakinleri tarafından uzun süre protesto edilmişti. Proje alanına 3 Eylül'de iş makineleri getirilmesi üzerine köylüler ile projeyi yapacak özel şirketin yetkilileri arasında gerginlik yaşanmıştı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle şirket yetkililerinden Muhammet U. silahını ateşlemiş, kurşunların isabet ettiği köylülerden Gökhan Koyuncu (38), Reşit Kibar ve Ersan Koyuncu yaralanmıştı. Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Reşit Kibar hayatını kaybetmişti. Silahı kullanan Muhammet U. tutuklanırken, ruhsatlı silahın sahibi Fikret M. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Kooperatif Başkanı Gözaltına Alındı - Son Dakika

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