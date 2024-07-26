Artvin'de Kuduz Şüphesiyle Hayvan Hareketliliğine Kısıtlama - Son Dakika
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Artvin'de Kuduz Şüphesiyle Hayvan Hareketliliğine Kısıtlama

Artvin\'de Kuduz Şüphesiyle Hayvan Hareketliliğine Kısıtlama

Artvin'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahalle ve yakınındaki köye kuduz şüphesi ile hayvan hareketliliğine kısıtlama geldi.

26.07.2024 12:20
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Artvin'de sahipsiz köpeğin bir kişiyi ısırdığı mahalle ve yakınındaki köye kuduz şüphesi ile hayvan hareketliliğine kısıtlama geldi.

Artvin Merkez Çayağzı mahallesi mevkiinde sahipsiz bir köpek tarafından ısırılan vatandaş Artvin Devlet Hastanesine gitti. Söz konusu ısırılan vatandaşın ihbarı üzerine eşgali belirlenen ve müşahede altına alınan köpek kısa sürede hayatını kaybedince şüpheli ölüm olarak değerlendirdi. Veteriner hekimlerin olayın ciddi olabileceğini düşünerek kuduz şüphesi üzerine köpekten numune alarak inceleme yapılması için Erzurum Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Yapılan ilk incelemelerde köpekte kuduz virüsü tespit edilmemiş olsa da araştırmaların devam ettiği öğrenildi.

Kesin sonuç belli olana kadar Valilik koordinesinde İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu tarafından gerekli tedbirler alındı.

Alınan tedbirler kapsamında merkez Çayağzı Mahallesi ve Şehitlik Köyü'nde kuduz hastalığı şüphesinden dolayı tüm hayvan giriş ve çıkışları kısıtlanarak geçici tedbirler uygulanmaya başlandı.

Bölgede bulunan sahipsiz hayvanlar kontrol edilerek kuduz aşılamasına başlandı.

Enstitü tarafından yürütülen araştırmanın kesin sonucuna göre karantina kurallarının devam edeceği ve kamuoyunun konuyla alakalı bilgilendirileceğini duyuruldu. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Kısıtlama, Artvin, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Kuduz Şüphesiyle Hayvan Hareketliliğine Kısıtlama - Son Dakika

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