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Artvin'de sağanak yağış heyelanlara neden oldu - Son Dakika
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Artvin'de sağanak yağış heyelanlara neden oldu

Artvin'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan devlet karayolları ulaşıma kapandı. Heyelanlar nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Artvin\'de sağanak yağış heyelanlara neden oldu
05.01.2024 - 23:51,  Güncelleme: 23:54
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Artvin'de sağanak yağış heyelanlara neden oldu

ARTVİN - Artvin'de sabah saatlerin de etkili olan ve gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin- Erzurum ve Artvin- Ardahan devlet karayolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayolu ve köy yollarını ulaşıma kapadı. Artvin-Erzurum Devlet Karayolunun 6'ncı kilometresi (Deriner 3 Tüneli girişi) heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Öte yandan Artvin-Ardahan Devlet Karayolunun 13 ve 26'ınci kilometreleri arasında farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi. Belli bölgelerde trafiğin akışına kontrollü olarak sağlanırken, 26'inci kilometrede meydan gelen heyelan nedeniyle karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgeye sevk edilen karayolu ekipler çalışmalarına başladı.

Kaynak: İHA
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