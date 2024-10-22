Artvin'de tünel içinde kaza: 1'i bebek 3 yaralı
ARTVİN - Artvin'de tünel içinde bugün meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek olmak üzere aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Kaza Artvin- Yusufeli karayolu 10. kilometresinde bulunan Kalburlu Tünelinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Anzevli'nin kullandığı 08 AAN 910 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak duvara çarptı. İhbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde bulunan aynı aileden sürücünün eşi Sonnur ve oğlu Ahmet Efe Anzevli yaralandı.
Yaralılar ambülansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Tünel Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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