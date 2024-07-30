Artvin'de tünel kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünel içinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Artvin-Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Sebzeciler köyü T-21 Tüneli'nde meydana geldi. Üresin Altun (55) idaresindeki 08 ABL 663 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel içindeki duvara çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Üresin Altun ile araçta bulunan Fermiye Yıldız (67) ve Medine Altun (85), Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Fermiye Yıldız yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer iki yaralının tedavileri devam ediyor. - ARTVİN