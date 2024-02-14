Artvin'de Yamaçtan Kopan Kayalar Tıra İsabet Etti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de Yamaçtan Kopan Kayalar Tıra İsabet Etti

Artvin\'de Yamaçtan Kopan Kayalar Tıra İsabet Etti

Artvin'in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu yamaçtan kopan kayalar, bir tıra isabet etti. Tırda büyük hasar oluşurken, sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. Karayolu ulaşıma kapanırken, karayolları ekipleri çalışmalara başladı.

14.02.2024 23:17  Güncelleme: 23:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde yamaçtan kopan kayalar tıra isabet etti. Büyük hasar alan tırın sürücüsü, heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Artvin- Ardahan karayolunun 36'ncı kilometresinde Bağlıca mevkiinde saat 22.30 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan taş ve kaya parçaları karayoluna düştü. Heyelan sırasında, toprak ve kaya parçaları seyir halde olan Rahmi Ş. idaresindeki 61 K 15860 plakalı demir yüklü tıra isabet etti.

Tırda hasar oluşurken, olayı yara almadan atlatan sürücü ise heyelan altında kalmaktan son anda kurtuldu. İrili ufaklı kayaların düştüğü karayolu ulaşıma kapanırken, bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Artvin, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de Yamaçtan Kopan Kayalar Tıra İsabet Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 00:04:40. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Yamaçtan Kopan Kayalar Tıra İsabet Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement