Artvin Hopa\'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir otomobil park halindeki LPG yüklü tankere çarptı. Facia ucuz atlatılırken, kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza ilçeye bağlı Sugören mevkide gece saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hopa'dan Rize istikametine gitmekte olan 53 BB 936 plakalı otomobil sürücüsü Ali Eren Sönmez'in hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otomobil içinde bulunan sürücü Ali Eren Sönmez ve yanındaki Berkant Bülbül yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hopa itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Berkan Bülbül'ü çıkartırken sağlık ekiplerine teslim etti.
Sürücü Ali Eren Sönmez'in durumu iyi olurken, Berkan Bülbül ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tankerin LPG yüklü olması büyük bir facianın önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN
Gazeteci Enver Aysever, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.
ABD'de tutuklanan ve itirafçı olmasının ardından tahliye edilen Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem oldu. Suriye ve Afganistan'daki saldırılar sırasında kayıplar yaşadığı gerekçesiyle Halkbank ve Zarrab'a tazminat davası açan Amerikalı askerler ve ailelerinin avukatları, Sarraf'ın kayıplara karıştığını öne sürdü.
CHP, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Gökhan Günaydın, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirterek, kararın 15 gün içinde Meclis'e gönderilmesi gerektiğini ve neden daha önce okunmadığını sordu.
Antalya'da anne adayları için satışa sunulan yeşil erik, fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Ortalama 20 gram olan yeşil eriğin adedi 100 TL'den satılırken, 1 kilogram yeşil eriğin fiyatı ise yaklaşık 3 gram altın fiyatına denk geliyor.
En düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması emeklilerde hayal kırıklığına neden olurken yerel seçimlere kısa bir süre kala seyyanen zam beklentisi artmaya başladı. Kulislerde konuşulan bilgilere göre seçimden önce emeklilerin maaşına 7 bin TL'lik bir zam yapılacağı öne sürüldü.
Modacı Kemal Doğulu, geçtiğimiz günlerde Denizli'de bir kadınlar matinesinde sahne aldı. Sahnede şarkı söyleyen Doğulu'nun sadece kendisinin eğlendiği anlar alay konusu oldu.
Geçen yıl denizi kirlettiği için ceza alan Libya bayraklı Kevalay Queen ro-ro gemisi, İstanbul Boğazı'nda Captain Adam 1 adlı genel kargo gemisiyle çarpıştı. Kazada her iki gemide de hasar meydana geldi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 12 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, dün yüzde 1,03 yükselişle 2 bin 4 liradan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankasının politika faiz indirimlerine yönelik ihtimallerin emtia fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin Hopa'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?