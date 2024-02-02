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Artvin Hopa'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı

Artvin Hopa\'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı

Artvin'in Hopa ilçesinde bir otomobil park halindeki LPG yüklü tankere çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Facia ucuz atlatılırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

02.02.2024 10:50
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Artvin'in Hopa ilçesinde bir otomobil park halindeki LPG yüklü tankere çarptı. Facia ucuz atlatılırken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Sugören mevkide gece saat 24.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hopa'dan Rize istikametine gitmekte olan 53 BB 936 plakalı otomobil sürücüsü Ali Eren Sönmez'in hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarında park halinde duran LPG yüklü tankere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle büyük hasar alan otomobil içinde bulunan sürücü Ali Eren Sönmez ve yanındaki Berkant Bülbül yaralandı. İhbar üzerine bölgeye Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hopa itfaiye ekipleri araç içinde sıkışan Berkan Bülbül'ü çıkartırken sağlık ekiplerine teslim etti.

Sürücü Ali Eren Sönmez'in durumu iyi olurken, Berkan Bülbül ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tankerin LPG yüklü olması büyük bir facianın önüne geçerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin Hopa'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin Hopa'da Otomobil LPG Yüklü Tankere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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