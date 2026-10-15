Artvin Hopa'da rüzgâr ağacı devirdi, dallar enerji hattında hasara yol açtı - Son Dakika
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Artvin Hopa'da rüzgâr ağacı devirdi, dallar enerji hattında hasara yol açtı

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Artvin Hopa\'da rüzgâr ağacı devirdi, dallar enerji hattında hasara yol açtı
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Artvin'in Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara yol açtı. Hopa Elektrik Arıza ekipleri, hatlara düşen dalları temizleyip hasarı gidermek için kontrollü çalışma yürütüyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın dalları enerji nakil hattında hasara yol açtı. Elektrik arıza ekipleri, hatlardaki hasarı gidermek ve tehlike oluşturan dalları temizlemek için çalışma başlattı.

Hopa ilçesinde kuvvetli rüzgarın devirdiği ağacın dalları, birden fazla enerji nakil hattında hasara neden oldu. Bölgeye çalışma platformu bulunan araçla gelen Hopa Elektrik Arıza ekipleri, hatların üzerine düşen dallara müdahale etti. Dalların temizlenmesi için kontrollü çalışma yürüten ekiplerin elektrik hatlarında oluşan hasarı gidermek ve güvenliği sağlamak amacıyla başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Artvin Hopa'da rüzgâr ağacı devirdi, dallar enerji hattında hasara yol açtı - Son Dakika
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