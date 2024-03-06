Artvin Hopa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü - Son Dakika
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Artvin Hopa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Artvin Hopa\'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü

Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü araç içinde sıkıştı ancak ekiplerin yardımıyla çıkartıldı. Sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

06.03.2024 13:08  Güncelleme: 13:11
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Artvin'in Hopa ilçesinde trafik nedeniyle yolda duran tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, Hopa- Kemalpaşa karayolu Esenkıyı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sarp Sınır Kapısı istikametinden Hopa istikametine gitmekte olan A.T. yönetimindeki 08 AN 226 plakalı otomobil, trafik nedeniyle yolda duran tıra dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü A.T. araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içinde sıkışan sürücü, ekiplerin yardımıyla çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin Hopa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü - Son Dakika

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