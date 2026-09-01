Artvin\'in Şavşat İlçesinde Bitkin Düşen Yaban Keçisi Evin Önünde Bulundu, Tedaviye Alındı

Artvin'in Şavşat ilçesinde halsiz düşen yaban keçisi, bir evin önüne sığındı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaban keçisini tedavi altına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Şavşat ilçesine bağlı Taşköprü köyünde meydana geldi. Köy sakinleri, bir evin önünde hareketsiz şekilde yatan yaban keçisini fark etti. Hayvanın bitkin olduğunu gören vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, yaban keçisine ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler tarafından araca alınan hayvan, sağlık kontrolleri ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla koruma altına alındı.

Yaban keçisinin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.