Artvin Yusufeli'de uçuruma yuvarlanan araçtan iki çocuk yaralı çıkarıldı, baba öldü - Son Dakika
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Artvin Yusufeli'de uçuruma yuvarlanan araçtan iki çocuk yaralı çıkarıldı, baba öldü

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Artvin Yusufeli\'de uçuruma yuvarlanan araçtan iki çocuk yaralı çıkarıldı, baba öldü
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Artvin Yusufeli'de Cevizli mezrası yolunda kamyonet yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı; baba öldü, iki çocuğu yaralandı. AFAD ekiplerince uçurumdan çıkarılan yaralı iki kardeş Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Cevizli köyü mezrasına giderken yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki baba hayatını kaybetti, iki çocuğu yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Cevizli köyü mezrası yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuğuyla birlikte Cevizli köyü mezrasına giden Hızır Beyaz (49) yönetimindeki 34 DVH 802 plakalı kamyonetle, yaklaşık 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Hızır Beyaz olay yerinde hayatını kaybederken, çocukları Mert Ali Beyaz (19) ve Aybüke Beyaz (14) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarında çalışma yürüten ekipler, yaralı iki kardeş ile babalarının cansız bedenine ulaştı.

AFAD ekipleri tarafından sedye yardımıyla uçurumdan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert Ali ve Aybüke Beyaz'ın tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Sürücü Hızır Beyaz'ın cansız bedeni de ekiplerin çalışmasıyla uçurumdan çıkarıldı.

Kaynak: İHA
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