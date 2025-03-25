Asansör Kontrol Ünitesi Hırsızlığı

Bu kadarına da 'pes' dedirten hırsızlık: Asansörün kontrol ünitesini çalmışlar

ADANA - Adana'da 3 şüpheli girdiği apartmanın 200 bin TL değerindeki asansör kontrol ünitesini çaldığı ortaya çıktı. Yakalanıp tutuklanan şüpheliler "Hırsızlık yapmadık" diye savunma yaptı ancak binaya giriş çıkışları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, 11 Mart'ta gece 23.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Çarkıpare Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheliler V.K., O.A.Y. ve İ.M. apartmanın çatı katına çıktı. Burada asansör dairesine giren şüpheliler, piyasa değeri 200 bin TL olan asansör kontrol cihazını çalarak kayıplara karıştı. Apartman yönetici Y.A., asansörün çalışmadığını fark edince asansör dairesine çıktı. Asansör kontrol panelinin çalındığını fark eden yönetici durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelilerin apartmana giriş ve çıkışları ise güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Yapılan incelemelerin ardından 3 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler hırsızlık yapmadıklarını öne sürerken adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.