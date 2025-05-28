Asansörde Mahsur Kalan Kadın İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Asansörde mahsur kalan vatandaşı ekipler kurtardı

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir binanın dış cephesindeki asansörde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dışında yer alan asansörde arıza yaşandı. Dördüncü kattaki evinden aşağı inmek için asansörü kullanan kadın, kurtarılmak için itfaiye ekiplerinin gelmesini bekledi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan vatandaşı vinç yardımıyla kurtardı. Ekiplerin bölgeye intikali esnasında sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden kadın, kurtarılmasıyla rahat nefes aldı.