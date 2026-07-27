Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı
Zonguldak'ta Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığında asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Asayiş ve Güvenlik Toplantısı gerçekleştirildi.
Valilikte düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Albay Orhan Kaş ile İl Emniyet Müdür Vekili Fatih Durukan katıldı.
Toplantıda, il genelindeki asayiş ve güvenlik konuları ele alınırken, yürütülen çalışmalar ile alınan tedbirler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Kamu düzeninin korunmasına yönelik mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?