Hatay'da aşırı yağış yol çökmesi: 5 araç hasarlı
Hatay’da aşırı yağış yol çökmesi: 5 araç hasarlı

21.05.2026 08:00
Hatay'da aşırı yağış sonrası Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde yolda çökme meydana geldi. Park halindeki 5 araç zarar görürken, bölge havadan görüntülendi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Yaşanan yağışla caddeler göle dönerken, sel afeti yaşandı. Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde yolda çökme yaşandı. Çökme yaşanan bölgede park halinde bulunan 5 araç zarar gördü. Zarar gören araçları kurtarmak için vatandaşlar, ekiplerden yardım bekliyor. Çökme yaşanan yol ve zarar gören araçlar havadan görüntülendi. - HATAY

Kaynak: İHA

