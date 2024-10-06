Aşkale'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aşkale'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Aşkale\'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Jandarma, Aşkale'de bir şahsa ait arazide 40 kök kenevir bitkisi ele geçirerek imha etti.

06.10.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Aşkale İlçesinde jandarma 40 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Aşkale İlçesi Pırnakapan Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Aşkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan analiz ve saha çalışmaları neticesinde, 1şahsın arazisinde 40 kök yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi Ele geçirilen kenevir bitkileri Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde yakılmak suretiyle imha edilmiş olup, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Politika, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Kenevir, erzurum, Aşkale, Tarım, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aşkale'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 CHP’den Mehmet Şimşek’e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın CHP'den Mehmet Şimşek'e uyarı: Pos cihazı kullanıp kara para aklayanları acilen radara alın
10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 12:39:09. #1.12#
SON DAKİKA: Aşkale'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement