Aşkale\'de 40 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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Erzurum'un Aşkale İlçesinde jandarma 40 kök kenevir bitkisi ele geçirdi

Aşkale İlçesi Pırnakapan Mahallesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Aşkale Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan analiz ve saha çalışmaları neticesinde, 1şahsın arazisinde 40 kök yasadışı kenevir bitkisi ele geçirildi Ele geçirilen kenevir bitkileri Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü personeli ile birlikte yerinde yakılmak suretiyle imha edilmiş olup, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde emniyet ve asayiş görevlerinin yerine getirilmesine kararlılık ve azimle devam edilecektir." dedi. - ERZURUM