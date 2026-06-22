Aşkale'de Miras Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika
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Aşkale'de Miras Tartışması Kavga Çıkardı

22.06.2026 09:27
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Aşkale'de miras yüzünden çıkan kavgada bir kadın bıçakla yaralandı, şüpheli yakalandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akrabalar arasında çıkan miras kaynaklı arazi anlaşmazlığı kavgasında, bir kadın bıçakla yaralandı.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olay dün saat 10.35 sıralarında Aşkale ilçesinde meydana geldi. Akrabalar arasında miras nedeniyle yaşanan arazi anlaşmazlığı, kısa sürede tartışmaya dönüştü. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli şahıs, yanında bulundurduğu kesici aletle (bıçak) bir kadın vatandaşı yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanede tedavisi süren kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikat ivedilikle başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Kavga, Miras, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşkale'de Miras Tartışması Kavga Çıkardı - Son Dakika

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