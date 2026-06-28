Aşkale'de feci trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Aşkale'de feci trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı

Aşkale\'de feci trafik kazası: 1\'i ağır 2 yaralı
28.06.2026 16:26  Güncelleme: 16:36
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde pikap ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi ağır, 2 kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Aşkale-Erzurum karayolu Küçük Geçit köyü mevkiinde seyir halindeki iki aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre, 25 LT 841 plakalı pikap, seyir halindeyken yaşanan arıza nedeniyle emniyet şeridine çekildi. Pikap sürücüsü Deniz Sayan, aracındaki arızayı kontrol etmek amacıyla aracın ön kısmına geçtiği sırada, aynı istikamette seyreden 25 AFA 918 plakalı kamyonun çarpması sonucu yol kenarındaki şarampole savrularak ağır yaralandı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Aşkale Bölge Trafik ekipleri yol güvenliğini sağlarken, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

Kazada kamyon sürücüsü Adem Hıdış'ın hafif yaralandığı öğrenilirken, ağır yaralanan Deniz Sayan'ın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Trafik, Aşkale, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşkale'de feci trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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