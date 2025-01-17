Asker Kaçağı Apartmanda Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Asker Kaçağı Apartmanda Yakalandı

Geniş Video İzle

Bolu'da asker kaçağı genç, polise yakalanarak tutuklandı.

17.01.2025 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Asker kaçağı olduğu için aracını bırakıp kaçtı, saklandığı apartmanda yakalandı, tutuklandı

BOLU - Bolu'da asker kaçağı olduğu gerekçesiyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 23 yaşındaki genç, saklandığı apartmanda polis ekipleri tarafından yakalandı. 23 yaşındaki genç, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın kaçma ve yakalanma anları bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gölyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurup denetim yapmaya başladı. Denetim esnasında ekipler, bir otomobilin sürücüsüne 'Dur' ihtarında bulundu. Sürücü B.S.A. polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Bir süre ilerledikten sonra otomobilini yol kenarında bırakan B.S.A. koşarak kaçmaya başladı. Bir apartmana saklanan B.S.A. polis tarafından yakalandı. B.S.A.'nın asker kaçağı olduğu için aranması olduğu ve bu sebeple kaçtığı öğrenildi. Şüpheli, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şahsın saklanma ve yakalanma anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Asker Kaçağı Apartmanda Yakalandı
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Polis, Bolu, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asker Kaçağı Apartmanda Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 02:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: Asker Kaçağı Apartmanda Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.