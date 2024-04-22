Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı - Son Dakika
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Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı

Karabük'te asker eğlencesinde 5 kişi silahlarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. İlçeye bağlı Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi'nde askere gidecek bir kişi için asker eğlence düzenlendi. Davetlilerden 5 kişi havaya rastgele ateş etti. Kalabalık arasında hava ateş açan şahıslar, çevredekilerin hayatı hiçe saydı. Otomatik silahın da kullanıldığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

22.04.2024 23:36
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Asker uğurlamasında havaya ateş açtılar

KARABÜK - Karabük'te asker eğlencesinde 5 kişi silahlarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi'nde askere gidecek bir kişi için asker eğlence düzenlendi. Davetlilerden 5 kişi havaya rastgele ateş etti. Kalabalık arasında hava ateş açan şahıslar, çevredekilerin hayatı hiçe saydı. Otomatik silahın da kullanıldığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı - Son Dakika

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