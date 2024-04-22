Asker uğurlamasında havaya ateş açıldı

Asker uğurlamasında havaya ateş açtılar
KARABÜK - Karabük'te asker eğlencesinde 5 kişi silahlarla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.
İlçeye bağlı Soğanlı köyü Pazaryeri Mahallesi'nde askere gidecek bir kişi için asker eğlence düzenlendi. Davetlilerden 5 kişi havaya rastgele ateş etti. Kalabalık arasında hava ateş açan şahıslar, çevredekilerin hayatı hiçe saydı. Otomatik silahın da kullanıldığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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