Karabük'te asker uğurlamasında araçlarla drift atan grup trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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Karabük'te asker uğurlamasında araçlarla drift atan grup trafiği tehlikeye attı

Karabük\'te asker uğurlamasında araçlarla drift atan grup trafiği tehlikeye attı

Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde asker uğurlaması yapan bir grup, araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak drift attı. Diğer sürücülerin tepkisiyle karşılaşan grup, tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

09.02.2024 23:48  Güncelleme: 23:56
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Karabük'te asker uğurlamasında bir grup araçlarıyla yolu trafiğe kapatarak drift attı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Araçlarıyla asker uğurlaması yapan grup, merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesi 1066 Nolu Cadde üzerinde araçlarıyla yolu trafiğe kapattı. Grup daha sonra araçlarıyla dirift atarken, trafiği de tehlikeye attı. Diğer sürücüler klakson çalarak drift atanlara tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te asker uğurlamasında araçlarla drift atan grup trafiği tehlikeye attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabük'te asker uğurlamasında araçlarla drift atan grup trafiği tehlikeye attı - Son Dakika
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