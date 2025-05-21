Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika
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Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

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Aslıhan ve Saruhan Hünel\'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Şarkıcı Aslıhan Hünel ile oyuncu kardeşi Saruhan Hünel, dün vefat eden anneleri Şükran Hünel'i bugün Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenen törenle uğurlandı. Törende gözyaşlarına hâkim olamayan Aslıhan Hünel'in bitkin hali dikkat çekerken, Saruhan Hünel annesinin tabutu başında uzun süre dua etti.

21.05.2025 12:57
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Aslıhan ve Saruhan Hünel\'in annelerini son yolculuğuna uğurladı
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Şarkıcı ve oyuncu Aslıhan Hünel ile kardeşi, oyuncu Saruhan Hünel, hayatlarının en zor günlerinden birini yaşıyor. Dün, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören anneleri Şükran Hünel'in vefat haberiyle sarsılan Hünel kardeşler, bugün annelerini son yolculuğuna uğurladı.

Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şükran Hünel için bugün öğle namazına müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra sanat camiasından birçok isim, dostları ve sevenleri katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Aslı ve Saruhan Hünel'in üzüntüsü yürekleri dağladı. Cenaze namazının ardından Şükran Hünel'in naaşı, Büyükçekmece Celaliye Yeni Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Aslhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Aslıhan Hünel, cenaze töreni sırasında baygınlık geçirdi. Yakınları ünlü isme müdahale etti.

Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı
Aslıhan ve Saruhan Hünel\'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

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Son Dakika 3.Sayfa Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Yine Türkçe yazmanın sınırlarını zorlamışsın sayın tarafsız olamayan sayfa yöneticisi.. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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