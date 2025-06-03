İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım ve Jet Sosyete gibi yapımlarla tanınan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde bağırsaklarında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle doktora başvurdu. Yapılan muayene sonrası Bekiroğlu'na acil ameliyat önerildi. 9 saat süren zorlu operasyonun ardından hastane odasından bir paylaşım yapan ünlü isim, "Yaşıyorum şükür" ifadeleriyle sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Bekiroğlu'nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sevenlerinden destek ve geçmiş olsun mesajları yağdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aslı Bekiroğlu, 9 Saatlik Ameliyat Sonrası 'Yaşıyorum Şükür' Mesajı Verdi - Son Dakika
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