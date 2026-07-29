Assam'da Sel Felaketi: 75 Ölü, 8 Kayıp

Hindistan'ın Assam eyaletindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi, 8 kişiden haber alınamıyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde etkisini sürdüren muson yağmurlarının yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Assam Eyalet Başbakanı Himanta Biswa Sarma yaptığı açıklamada, sellerde ölü sayısının 75'e yükseldiğini, 8 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Sarma, en çok can kaybının 37 ölümle Sivasagar'da kayda geçtiğini, Charaideo'da 20, Jorhat şehrinde ise 9 ölüm kaydedildiğini aktardı. Sarma, 25 bölgede 2 bin 185 köyün ve 1 milyon 140 binden fazla kişinin selden etkilendiğini belirtti. Bin 368 konutta büyük hasar meydana geldiğini aktaran Sharma, 11 bin 66 konutta ise kısmen hasar oluştuğu bilgisini paylaştı. Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumuna göre 45 bin 341 hektardan fazla tarım arazisi de sular altında kaldı. Ayrıca kurulan 215 yardım kampında 71 bin 312 kişi kalırken, bin 718 yardım dağıtım merkezi açıldı.