Samsun\'da zincirleme kaza

Samsun'un Atakum ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazası maddi hasarla atlatıldı.

Kaza, Mimarsinan Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil, Belediye Caddesi'ne dönüş yapmak istediği sırada aynı güzergahta ilerleyen iki SUV araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücüler olayı yara almadan atlattı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN