Ataşehir Belediyesi'ne yapılan yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi

18.04.2026 04:08  Güncelleme: 04:09
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte 18 kişi gözaltına alındı. Soruşturma, ihale ve imar işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve yardımcılarının da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediyesi'ndeki ihale, imar ve iskan işlemlerinde "rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve ihaleye fesat karıştırma" suçlarının işlendiği iddiaları üzerine yürüttüğü soruşturmada düğmeye bastı. 17 Nisan tarihinde 45 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuz Kaya ve Orhan Aydoğdu, Mali İşler Müdürü Mürteza Kutluk, Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan ile yapı, ruhsat ve imar birimlerinden sorumlu müdürler Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Nimet Karademir, Gülbin Ergünay ve Ezgi Nur Yılmaz yer aldı. Ayrıca belediye çalışanları, mimarlar ve rüşvet çarkına dahil olduğu iddia edilen firma sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan isimlerden bazıları sağlık kontrolünden geçirildi

Öte yandan gözaltına alınan 18 kişiden Özel Kalem Müdürü Alpay Arslan, Zabıta Müdürü Mehmet Yılmaz, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Ruhsat ve Denetim Müdürü Basri Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Başsavcılıktan açıklama

Operasyonun ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Yapılan incelemelerde; Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, alınan rüşvetlerin belediye içerisindeki konum ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edilmiştir. Elde edilen deliller doğrultusunda 17 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı işlemi gerçekleştirilmiş olup, toplamda 18 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 firari şahsın ise yakalama çalışması devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Soruşturmanın detaylandırılarak sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Onursal Adıgüzel, Ataşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

