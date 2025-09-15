Ataşehir'de Ahır Yangını Paniğe Neden Oldu

Ataşehir'de gece saatlerinde bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucu yangın söndürüldü.

Olay 23.15 sıralarında İnönü Mahallesi Çamaşırcı Deresi Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir gecekondu yanındaki ahırda başlayan yangın bir anda büyüdü.

Yangın nedeniyle ev sahipleri olayın paniği ile kendini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken hayvanların da zarar görmediği öğrenildi. Yangının sönmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL