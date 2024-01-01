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Ataşehir'de alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - Son Dakika
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Ataşehir'de alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu

Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Esatpaşa Mahallesinde meydana geldi. Tartışma sonucunda silahların kullanıldığı kavgada yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı ve kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

01.01.2024 - 13:34,
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Ataşehir'de alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu

İSTANBUL - Ataşehir'de alacak-verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay geçtiğimiz gün Ataşehir'de Esatpaşa Mahallesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 grup arasından alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu kavgada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Hastaneye kaldırırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri tüm bulguları araştırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan polis ekipleri kaçan şüpheli şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Ataşehir\'de alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de alacak-verecek kavgasında silahlar konuştu - Son Dakika


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