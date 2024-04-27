Ataşehir'de Alkollü Şahıs İETT Otobüsüne Alınmayınca Taksiciler Tarafından Dövüldü - Son Dakika
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Ataşehir'de Alkollü Şahıs İETT Otobüsüne Alınmayınca Taksiciler Tarafından Dövüldü

Ataşehir\'de Alkollü Şahıs İETT Otobüsüne Alınmayınca Taksiciler Tarafından Dövüldü

Ataşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından taksi kaçırmaya kalkıştı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

27.04.2024 13:42
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Ataşehir'de alkollü olduğu değerlendirilen bir şahıs İETT otobüsüne alınmayınca, taksi durağından taksi kaçırmaya kalkıştı. Taşkınlık çıkaran alkollü şahsı taksiciler ve çevredeki vatandaşlar döverek hastanelik etti.

Olay, Ataşehir ilçesi D-100 Karayolu Edirne istikametiYeni Sahra mevkiinde dün saat 17.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir alkollü şahıs İETT otobüsüne alkollü olması nedeniyle alınmadı. Buna sinirlenen şahıs otobüs durağının yanında bekleyen 34 TCD 07 plakalı ticari taksinin sürücü koltuğuna oturarak ticari taksiyi kaçırmaya çalıştı. Durumu fark eden taksi şoförü taksici arkadaşlarıyla birlikte alkollü şahsı araçtan zorla indirerek tekme, ve yumuruklarla dövmeye başladı. Taksi şoförleri tarafından dövülen ve yerde sürüklenen alkollü şahıs bayıldı. Çevredeki esnaf tarafından polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dövülerek bayılan şahsı hastaneye kaldırırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Alkollü Şahıs İETT Otobüsüne Alınmayınca Taksiciler Tarafından Dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Alkollü Şahıs İETT Otobüsüne Alınmayınca Taksiciler Tarafından Dövüldü - Son Dakika
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