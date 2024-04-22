Ataşehir'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ataşehir'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Ataşehir\'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Ataşehir'de seyir halindeki alkollü bir tır, kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. Kazada 3 tır da hasar aldı ve tır sürücüsü yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve trafik ekipleri kazanın araştırılması için çalışma başlattı.

22.04.2024 03:49  Güncelleme: 03:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataşehir'de seyir halindeki tır, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. 3 tırın da hasar aldığı zincirleme kaza neticesinde tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 civarında Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 33 AHA 008 plakalı tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 tıra çarptı. Tır, önce 33 CCN 51 plakalı park halindeki tıra, ardından da 76 DK 428 plakalı park halindeki tıra çarptı. Olayı görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine kaza alanına sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda tır sürücüsü, Paşa Türkdoğan yaralandı, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Paşa Türkdoğan'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen yol trafiğe açıldı.

Olayı gören görgü tanığı Serkan Zor, "Siyah tır virajı alamayınca 33 CNN 51 plakalı tıra vurdu, bu tırdan sonra 76 DK 428 plakalı tıra vurdu, zincirleme kaza oldu. 33 AHA 008 plakalı tırın şoförünü indirdik alkollüydü, kafası iyi değildi. Ondan sonra polis arkadaşlar gelince şoförü indirdik" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ataşehir, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Bursa'da Kiracı Tarafından İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı
    02:53 Bursa'da Kiracı Tarafından İş Yeri Sahibi Silahla Yaralandı

    Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir market işletmecisi ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kiracı, iş yeri sahibine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralanan iş yeri sahibi hastaneye kaldırılırken, şüpheli kiracı ise gözaltına alındı.

  • Konya'da bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı
    01:37 Konya'da bariyerlere çarpan otomobilde 4 kişi yaralandı

    Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

  • Konya'da Ahşap Ürünleri Üreten Fabrikada Yangın
    01:29 Konya'da Ahşap Ürünleri Üreten Fabrikada Yangın

    Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir ahşap ürünleri fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında fabrikada maddi hasar meydana geldi.

  • Van'da yapılan operasyonda 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi
    01:13 Van'da yapılan operasyonda 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi

    Van'ın Erciş ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan saha çalışması sonucunda, bir araçta stepne içerisine zulalanmış vaziyette 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca, aynı operasyonda 2 parça halinde 4.63 gram esrar da bulundu. İlgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Burdur Kocapınar köyünde boş kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi
    00:58 Burdur Kocapınar köyünde boş kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

    Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyünde çıkan yangında Emine Tosun'a ait boş kerpiç ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.


00:42 Şişli’deki AVM’de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti Şişli'deki AVM'de 5 kattan atlayan kadın hayatını kaybetti
00:39 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’taki caddelere Türk bayrağı asıldı Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'taki caddelere Türk bayrağı asıldı
23:28 Şampiyonluk maçında ilginç anlar Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı Şampiyonluk maçında ilginç anlar! Ekrem İmamoğlu sevinçle alkışlarken, eşinin üzüntüsü kameralara yansıdı
23:21 Türkiye’nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı Türkiye'nin en genç karting pilotu Zayn Sofuoğlu, ilk profesyonel yarışında zirveye çıktı
22:32 Erdoğan’ın kritik ziyareti öncesi Irak’tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak Erdoğan'ın kritik ziyareti öncesi Irak'tan açıklama: İlişkilerde sıçrama yaşanacak
22:36 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Fenerbahçe ile gol averajı yarışımız var, kapatmak istiyoruz
22:33 Burdur’da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi Burdur'da okul çevresinde kadın kılığında dolaşan adam yakalanıp hastaneye sevk edildi
20:57 Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık Cem Yılmaz eleştirilere sosyal medyadan ateş püskürdü: Salak olmak çok büyük bir ayrıcalık
20:55 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, sahasında Pendikspor’u 4-1 mağlup etti Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti
20:46 Eczacıbaşı’nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi’nde ikinci kez şampiyon Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi'nde ikinci kez şampiyon
20:00 Psikolojisi altüst oldu Bonucci, futbolu bırakıyor mu Psikolojisi altüst oldu! Bonucci, futbolu bırakıyor mu?
18:57 Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim Selçuk İnan: Seçil Erzan bankanın şube müdürü olmasaydı parayı teslim etmezdim
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşmesi dünya basınında
18:05 Yeni haftada hava nasıl olacak Meteoroloji son tahminleri yayınladı Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji son tahminleri yayınladı
17:13 Marmara’da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı Marmara'da deniz otobüsü fırtınanın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 05:18:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ataşehir'de Alkollü Tır Zincirleme Kazaya Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement