Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü

Ataşehir\'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü

Yoğun yağış nedeniyle Ataşehir'deki benzin istasyonunun duvarı çöktü, güvenlik kamerasına yansıdı.

11.12.2024 13:05
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Ataşehir'de bulunan bir benzin istasyonunun duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir benzin istasyonunda LPG deposunun üstünde bulunan beton duvar, iddiaya göre yoğun yağıştan dolayı çöktü. Duvarın üzerinde bulunan sokak lambası da çökme etkisi ile yıkıldı. Sokak lambasının yıkılmasıyla sokak karanlığa büründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Benzin istasyonu çalışanları olay yerine şerit çekerek önlem aldıktan sonra olayı yetkililere bildirdi.

Yunus Emre Cansu isimli vatandaş, "Biz burada çalışıyoruz, sabah işe geldiğimde duvarın çöktüğünü gördüm. Bizim için kötü bir görüntü, yetkililerden tedbir almasını istiyoruz bu konuda" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü - Son Dakika

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