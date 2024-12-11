Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü - Son Dakika
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Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü

Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle bir benzin istasyonunun duvarı çöktü, sokak lambası yıkıldı.

11.12.2024 23:06
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Ataşehir'de benzin istasyonunun duvarı çöktü

İSTANBUL - Ataşehir'de bulunan bir benzin istasyonunun duvarı yoğun yağış nedeniyle çöktü.

Olay, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir benzin istasyonunda LPG deposunun üstünde bulunan beton duvar, iddiaya göre yoğun yağıştan dolayı çöktü. Duvarın üzerinde bulunan sokak lambası da çökme etkisi ile yıkıldı. Sokak lambasının yıkılmasıyla sokak karanlığa büründü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Benzin istasyonu çalışanları olay yerine şerit çekerek önlem aldıktan sonra olayı yetkililere bildirdi.

Yunus Emre Cansu isimli vatandaş, "Biz burada çalışıyoruz, sabah işe geldiğimde duvarın çöktüğünü gördüm. Bizim için kötü bir görüntü, yetkililerden tedbir almasını istiyoruz bu konuda" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Benzin İstasyonu Duvarı Çöktü - Son Dakika

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