Ataşehir'de Çatı Katı Yangını

Ataşehir'de korkutan yangın: Üç katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

İSTANBUL - Ataşehir'de üç katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangın büyümeden söndürülürken bir itfaiye erinin dumanların içerisinde çıkışı ise dikkat çekti.

Yangın saat 20.00 sıralarında Barbaros Mahallesi Çizgi sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Alevlerin yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yoğun dumanların içerisinden ekip arkadaşının yardımıyla çıkması ise dikkat çekti. Yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.