Ataşehir'de çocuklara otomobil çarptı

Ataşehir'de bisiklet süren çocuklara otomobil çarptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de bisiklet süren iki çocuğa seyir halindeki otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılırken, mahalle sakinleri sürekli kaza meydana gelen caddeye kasis konularak yetkililerin acil önlem almasını istedi.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nasır Caddesi üzerindeki Sedir Parkı'nın önünde meydana geldi. İddiaya göre, bisikletleriyle park önünde oynayan iki çocuğa, caddeden hızlı şekilde gelen bir araç çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan çocuklar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinleri, yıllar önce aynı caddeye kasis konulduğunu ve bu sayede kazaların büyük ölçüde önlendiğini, ancak zamanla bu kasislerin kaldırıldığını söyledi. Vatandaşlar, sürücülerin caddede çok hızlı seyir ettiğini ve özellikle parka yakın noktalarda sık sık kazaların yaşandığını neredeyse her gün bir kaza olduğunu belirtti.

Mahalle esnaflarından Medet Öcal, "Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde 25 senelik esnafım. Bu caddede çok büyük problemler yaşıyoruz. Millet burayı sokak arası sanıp son hız gidiyor. Her gün birine ya motor çarpıyor, ya araba çarpıyor. Bu konuda yetkililerden de destek bekliyoruz. Buraya bir kasis istiyoruz. Kaç kere başvurduk, hep geçiştirdiler bizi. Bu bir vebaldir. Hepimizin çoluk çocuğu var. Bugün yine iki çocuğa çarptı, hastaneye kaldırdık ve durumları şu an belirsiz. Tedavi altındalar. Arabalar niye bu kadar hız yapar mahallede, onu da anlamış değilim. Yani sürücüler mi bilinçsiz, bilmiyorum. Bilgilendirmesi mi gerekiyor, artık ne yapılması gerekiyorsa yetkililerden rica ediyoruz. Bunun sonu gelmiyor. Her gün kaza, her gün kaza. Bıktık yani. İçimiz yanıyor, üzülüyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan kazalara tepki gösteren mahallenin sakinlerinden Ramazan Yiğit ise, "Mahallemizde, çocuklara araba çarpıyor, buraya kasis istiyoruz. Araçlar çok hızlı geçiyor" ifadelerini kullandı.