Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi cadde üzerinde yan devrildi. Kaza sebebiyle cadde trafiğe kapatıldı.
Kaza, Ataşehir Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 FEG 304 plakalı Mercedes marka tır, metro şantiyesinden çıktığı esnada dorsesi yan yattı. Yan yatan dorsenin şantiye demirlerine çarpması sonucu tır hasar aldı. Meydana gelen kaza sebebiyle Ihlamur Bulvarı trafiğe kapatıldı. Cadde üzerinde ise yoğun araç trafiği oluştu. Tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı. Yaşanan kazada herhangi bir yaralanma meydana gelmedi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Ataşehir'de demir yüklü tırın dorsesi yan devrildi, cadde trafiğe kapatıldı - Son Dakika
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem Amasya'da da hissedildi. Amasya'da Taşova ilçesine bağlı Gemibükü köyünde depremden dakikalar sonra bir ahırda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek bitişikteki samanlığa sıçradı. Yangına müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, U dönüşü yapmak isteyen bir otomobile motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü olan genç yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta meydana gelen depremden kaçarken yaralanan yaşlı kadın, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde, Nazile Yeşilkaya ocakta madımak yemeği yaparken üstüne betondan tuğlalar düştüğünü ve bayıldığını ifade etti.
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Dicle Nehri'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine AFAD, 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde bir süre arama çalışması yaptıktan sonra çalışmaya yarın sabah da devam edecek.
Sizin düşünceleriniz neler ?