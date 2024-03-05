Ataşehir'de "dur" ihtarına uymayan sürücü böyle yakalandı
İSTANBUL - Ataşehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Polisle sürücü arasındaki kovalamaca, sürücünün ters yöne girip bir araca çarpmasıyla sonuçlandı. Polis ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
Olay, Ataşehir ilçesi Yeni Çamlıca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, polisin "dur" ihtarına uymayan 34 CEM 161 plakalı araç sürücüsü kaçmaya başladı. Yunus polisleri kaçan aracın peşine düştü. Polis ekipleri ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı. Sürücü ters yöne girip 34 ECP 134 plakalı araca çarpması sonucu durdu. Polis ekipleri kaçan sürücüyü aracından indirerek gözaltına aldı.
Olayla ilgili konuşan Durukan Turan, "100 kilometre hızla marketin oradan geliyordu. Yunus polisleri kovalıyordu. Ters yöne kaçmaya başladı. Polis ekipleri yakaladı. Çok sayıda aracın içinde plaka vardı" dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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