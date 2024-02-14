Ataşehir\'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı

Ataşehir'de tatile giden ev sakinlerinin açık unuttuğu piknik tüpü nedeniyle binayı gaz kokusu sardı. Olay yerine gelen ekipler tarafından, binada oturanlar tahliye edildi.
Olay, Ataşehir ilçesi Fatih Mahallesi, Hicazkar Sokak üzerindeki Pelit apartmanında saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daire içinde oturan kişiler iki önce tatile giderken mutfakta bulunan piknik tüpünü açık unuttu. Açık unutulan tüpten çıkan gazın kokusu binaya yayılınca, apartmanın diğer sakinleri doğal gaz kokusundan şüphelenerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı tahliye ederken, kapalı daireye camdan giren ekipler gaz kaçıran piknik tüpünü dışarıya çıkardılar. Yapılan çalışmaların ardından apartman sakinlerinin tekrar evlerine döneceği öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Korkut Usta, "Tüpün üzerindeki mekanizmanın sıkılmamasından gaz kaçağı olmuş. İGDAŞ ekipleri gelip anında müdahale edildi. Gerekli önlemleri aldılar polislerle birlikte, ellerinden gelen her şeyi yaptılar" dedi.
Apartman sakinlerinden Gülbin Gül, "Hiç haberimiz yoktu, sabah kızım aradı, gaz kaçağı var dedi. Biz de apar topar çıktık. Bizim evde koku yok. Bütün apartman tahliye edildi" dedi. - İSTANBUL
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