Ataşehir'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı - Son Dakika
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Ataşehir'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı

Ataşehir\'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı

Ataşehir'de bulunan bir apartmanda, ev sakinlerinin tatile gitmeden önce açık unuttuğu piknik tüpü nedeniyle gaz kokusu yayıldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından binada oturanlar tahliye edildi. İGDAŞ ekipleri gaz kaçağını giderdi ve apartman sakinleri tekrar evlerine dönebilecek.

14.02.2024 11:21
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Ataşehir'de tatile giden ev sakinlerinin açık unuttuğu piknik tüpü nedeniyle binayı gaz kokusu sardı. Olay yerine gelen ekipler tarafından, binada oturanlar tahliye edildi.

Olay, Ataşehir ilçesi Fatih Mahallesi, Hicazkar Sokak üzerindeki Pelit apartmanında saat 10.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daire içinde oturan kişiler iki önce tatile giderken mutfakta bulunan piknik tüpünü açık unuttu. Açık unutulan tüpten çıkan gazın kokusu binaya yayılınca, apartmanın diğer sakinleri doğal gaz kokusundan şüphelenerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı apartmanı tahliye ederken, kapalı daireye camdan giren ekipler gaz kaçıran piknik tüpünü dışarıya çıkardılar. Yapılan çalışmaların ardından apartman sakinlerinin tekrar evlerine döneceği öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Korkut Usta, "Tüpün üzerindeki mekanizmanın sıkılmamasından gaz kaçağı olmuş. İGDAŞ ekipleri gelip anında müdahale edildi. Gerekli önlemleri aldılar polislerle birlikte, ellerinden gelen her şeyi yaptılar" dedi.

Apartman sakinlerinden Gülbin Gül, "Hiç haberimiz yoktu, sabah kızım aradı, gaz kaçağı var dedi. Biz de apar topar çıktık. Bizim evde koku yok. Bütün apartman tahliye edildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de Ev Sahiplerinin Unuttuğu Piknik Tüpü Nedeniyle Binayı Gaz Kokusu Sardı - Son Dakika
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