Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika
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Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada

Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

22.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:30
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Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de aynı yerde çalışan iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Kavga görüntüleri ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, İstanbul Ataşehir İlçesi İçerenköy Mahallesi'nde Kurtuluş Caddesi'nde saat 10.40 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, birbirini tanımayan isimleri henüz öğrenilemeyen iki şahıs sözlü tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşünce, iki şahıs yumruk yumruğa kavga etti. Yaşanılan olay ise bir işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavga çevredeki diğer vatandaşların müdahalesiyle sonlandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlardan Kaan Yerli, "Biz sabah buradaydık. Dükkanın açılmasını bekliyorduk. Adam aşağıya indi. Beton aracıyla harç vermek için, burada bir diyalog yaşadılar. Kafa kafaya geldiler ve bir baktım birbirlerine vurmaya başladılar. Ayırmaya çalıştık" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de iki şahsın yumruk yumruğa kavgası kamerada - Son Dakika
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