Ataşehir'de kalp krizi geçiren tır şoförü araçlara ve dükkanlara çarptı - Son Dakika
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Ataşehir'de kalp krizi geçiren tır şoförü araçlara ve dükkanlara çarptı

Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü, bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

18.05.2024 10:54
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Ataşehir'de direksiyon başında kalp krizi geçiren tır şoförü, bir araca ve dükkanlara çarparak durabildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Ataşehir ilçesi Dursunbey Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, 34 UV 8010 plakalı tır, şoförü Sedat Mengi'nin direksiyon başındayken kalp krizi geçirip direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce park halindeki Adem Keskin'e ait Volkswagen marka 34 BZD 404 plakalı araca, ardından da cadde üzerindeki dükkanlara çarparak durabildi. Yaşanılan olayda ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiğini söyleyen tır şoförünü hastaneye kaldırdı. Tırı olay yerinden kaldırmak için gelen araç sahipleri ile dükkan sahipleri arasında tartışma çıktı. Polis ekipleri tartışmaya müdahale ederken, olayla ilgili de inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de kalp krizi geçiren tır şoförü araçlara ve dükkanlara çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir'de kalp krizi geçiren tır şoförü araçlara ve dükkanlara çarptı - Son Dakika
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