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Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı

Ataşehir TEM Otoyolu ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, bariyere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

23.12.2023 - 08:29,
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Ataşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyere girdi: 1 yaralı

İSTANBUL - Ataşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil otoyol ayrımındaki bariyere girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı.

Olay saat 07.00 sularında Ataşehir TEM Otoyolu ayrımı Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Ankara istikametinde seyretmekte olan 34 DF 5845 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak otoyol ayrımındaki bariyere girdi.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Uğur Arslan yaralandı.

Kemerburgaz'da ihbar üzerine olay yerini itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ataşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı
Kaynak: İHA
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Ataşehir, Ankara, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ataşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Kaza Yaptı - Son Dakika
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