Ataşehir'de Köpek Saldırısı: Sahibi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika
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Ataşehir'de Köpek Saldırısı: Sahibi Kalp Krizi Geçirdi

Tasma takılmayan bir kangal, sahibinin köpeğine saldırdı; köpek öldü, sahibi kalp krizi geçirdi.

19.09.2024 16:15
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Ataşehir'de tasma takılmayan kangal cinsi bir köpek, sahipli bir köpeğe saldırdı. Saldırıya uğrayan köpek ölürken bunu gören sahibi ise kalp krizi geçirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Ataşehir İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, Nergiz Sokak üzerinde 15 Eylül 2024 tarihinde saat 18.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, L.K. isimli bir kişi Toffy isimli cins köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığı sırada, sahibi tarafından tasma takılmayan bir kangal köpeği cins köpeğine saldırdı. Kangal köpeği sahibinin elindeki cins köpeği defalarca ısırarak parçaladı. Köpek sahibi L.K. köpeğini kurtarmak istese de başarılı olamadı. Olayı gören site güvenliği ve aynı sitede oturan vatandaşlar sopalarla kangal cinsi köpeği uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırıya uğrayan Toffy isimli cins köpek veterinere götürülse de kurtarılmadı. Aynı günün akşamı ölen köpeğin sahibi L.K. evde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süre tedavi altında kalan L.K. taburcu oldu. Olayın ardından L.K. konuyla ilgili kangal köpeğinin sahibinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olaya ilişkin çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de Köpek Saldırısı: Sahibi Kalp Krizi Geçirdi - Son Dakika

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